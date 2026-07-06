Un hombre de 39 años que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido por efectivos del Comando Sur durante un operativo realizado en el departamento Rawson. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13, en el interior del barrio La Estación, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por la zona.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a un grupo de hombres que se encontraba protagonizando una pelea. Al advertir la presencia del móvil policial, los involucrados emprendieron la fuga en distintas direcciones.

Los efectivos iniciaron una persecución y lograron interceptar a uno de los sospechosos. Tras identificarlo y consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

El detenido fue identificado como Cortéz, de 39 años, quien era requerido por la Justicia en el marco de una causa caratulada como "Hurto". Luego de la aprehensión, quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones correspondientes.