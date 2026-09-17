Mariana Sol Jofré, la agente de la Policía de San Juan que recibió un disparo mientras trabajaba en la Comisaría 34ª de Rivadavia, será operada este jueves para intentar extraer el proyectil que permanece alojado en su cuerpo. La joven, de 29 años y embarazada de su segunda hija, mostró una evolución favorable en las últimas horas.

Según informó su entorno, la intervención quirúrgica está prevista para las 16. Jofré permanece internada en el sanatorio Cimyn, aunque ya dejó terapia intensiva y fue trasladada a terapia intermedia debido a la mejoría de su estado general. Tanto ella como su bebé se encuentran fuera de peligro.

El episodio ocurrió el lunes alrededor de las 10 en la Comisaría 34ª de La Bebida, mientras la agente se encontraba cumpliendo funciones como escribiente. De acuerdo con la investigación, otro policía manipulaba su arma reglamentaria cuando se produjo una detonación que terminó hiriéndola.

El efectivo involucrado fue identificado como Cristian Exequiel Albarracín. Actualmente permanece detenido en un calabozo de la Comisaría 38ª mientras avanza la investigación judicial.

Por el momento, la principal hipótesis es que se trató de un disparo accidental. Sin embargo, la Justicia provincial continúa trabajando para establecer exactamente qué ocurrió dentro de la dependencia y qué maniobra realizaba el agente con el arma antes de que se produjera el disparo.