La policía embarazada se salvó por un milímetro de quedar en silla de ruedas

La salud de Mariana Sol Jofré, de 29 años y con seis meses de gestación, muestra avances determinantes luego del hecho registrado en la Comisaría 34ª del departamento Rivadavia. La uniformada, que desempeñaba tareas administrativas como escribiente, ingresó al quirófano del Sanatorio CIMYN con la finalidad de retirarle el proyectil alojado en la espalda. Tanto la madre como la persona por nacer permanecen fuera de riesgo vital.

Las evaluaciones diagnósticas de alta complejidad, entre las que se incluyeron tomografías y resonancias magnéticas, determinaron que el proyectil ingresó a la altura de la cintura y quedó posicionado a un milímetro de la columna vertebral. Esta situación generó en un principio preocupación por el compromiso motor de uno de sus miembros inferiores, aunque la intervención del personal sanitario descartó invalidez definitiva. La paciente deberá realizar tratamientos de rehabilitación funcional para recuperar el andar normal.

El episodio se produjo en momentos en que su compañero de labores, Cristian Exequiel Albarracín, realizaba maniobras con su pistola reglamentaria Bersa TPR9. Inmediatamente posterior al estallido que lesionó a la empleada policial, el efectivo fue aprehendido y puesto a la orden de los tribunales correspondientes. Las actuaciones judiciales tramitan bajo la figura de lesiones culposas.

En el lugar del hecho, personal de la Brigada de Delitos Especiales junto a peritos de Criminalística efectuaron recolecciones de muestras de residuos de pólvora y análisis de balística para precisar la mecánica del disparo accidental.

Paralelamente, allegados a la joven herida expresaron su gratitud hacia los medios por la cobertura recibida y destacaron el acercamiento de las autoridades de la Fuerza policial. Representantes de la cúpula se desplazaron hasta la clínica para coordinar el soporte logístico e integrar la ayuda financiera requerida para cubrir los honorarios de los estudios de diagnóstico y la estadía médica.