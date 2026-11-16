Un caballo que circulaba suelto por el medio de una calzada en Sarmiento motivó un procedimiento de la Policía Rural, que terminó con una infracción para su propietario. El operativo fue realizado por personal de la Unidad Rural N° 4, que capturó al animal luego de encontrarlo durante una recorrida por la zona.

El hecho ocurrió en calle Matías Zaballa, donde los efectivos observaron al equino sin control en plena vía pública. Ante esta situación, procedieron a capturarlo y dieron inicio a las actuaciones correspondientes.

La Policía Rural intervino en calle Matías Zaballa

Según informó la Policía de San Juan, el procedimiento se desarrolló mientras los efectivos realizaban tareas de prevención y recorridas por el departamento Sarmiento. Durante ese recorrido detectaron al caballo en medio de la calzada, una situación que motivó la intervención del personal policial.

En el lugar se presentó el propietario del animal, un hombre mayor de edad de apellido Tello, con domicilio en el mismo departamento. Posteriormente, quedó vinculado a un expediente contravencional por la situación detectada.

Una infracción a la Ley 941-R

La intervención policial se encuadró en una infracción al artículo 170 de la Ley 941-R, según detallaron desde Relaciones Policiales. Por este motivo, el propietario del equino fue infraccionado en el marco de las actuaciones contravencionales.

El caso volvió a poner en escena la intervención de la Unidad Rural ante la presencia de animales sueltos en caminos y calles del departamento. En esta oportunidad, el procedimiento permitió retirar al caballo de la calzada e iniciar las actuaciones contra su propietario.