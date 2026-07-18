Un control de rutina en las rutas del departamento Sarmiento sacó a la luz un delito que llevaba más de una década en las sombras. Efectivos de la División Policía Caminera D-7 lograron recuperar una motocicleta que tenía pedido de captura vigente desde el año 2014, tras detectar severas irregularidades en su documentación y estado de dominio.

El procedimiento se desencadenó en la estratégica intersección de las Rutas Provinciales 295 y 268, en la localidad de Cochagual. En ese punto, el personal policial apostado en el lugar le ordenó detener la marcha a un motociclista para proceder a la fiscalización habitual de documentación.

El conductor fue identificado por las fuentes policiales como un hombre de apellido González, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos, de color negro. Lo que parecía ser una detención de rutina comenzó a cambiar de rumbo cuando los uniformados procedieron a verificar los datos del vehículo.

El número de cuadro delató el engaño

Al ingresar el número de cuadro en la base de datos de la fuerza, el sistema informático arrojó una alerta inmediata: el rodado circulaba con una chapa patente que correspondía a otro dominio.

Al profundizar la requisa digital, los efectivos constataron la verdadera situación legal de la moto. Sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo y vigente desde el 30 de abril de 2014, bajo la carátula de "Hurto Calificado". La moto llevaba 12 años siendo buscada por la Justicia de la provincia.

Ante la contundencia de las pruebas, los uniformados dieron intervención inmediata a la Unidad Conclusiva de Instrucción. Desde el organismo judicial se dispuso el secuestro preventivo del ciclomotor y la notificación formal para el conductor.

González quedó formalmente vinculado a la investigación penal, mientras las autoridades continúan con las actuaciones legales para determinar las responsabilidades correspondientes en la cadena de encubrimiento del ilícito.

