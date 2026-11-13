La Policía Federal allanó una casa en Pocito y secuestró 100 dosis de droga

El juez federal de Garantías Leopoldo Rago Gallo, la fiscal Carolina Menéndez y el perro antinarcóticos "Doky" formaron parte de las acciones que culminaron con un allanamiento de la Policía Federal Argentina en Pocito, donde detuvieron a un hombre argentino, mayor de edad, acusado de vender estupefacientes. El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Lemos, luego de que el animal detector marcara distintos sectores del inmueble donde permanecían ocultas las sustancias prohibidas.

La causa judicial se inició durante los primeros días de noviembre a raíz de una denuncia que advertía sobre presuntos movimientos vinculados con la comercialización de drogas en el domicilio mencionado. La presentación fue recibida por la Unidad Fiscal San Juan, dentro del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, bajo la órbita de la fiscal Carolina Menéndez, quien ordenó dar intervención a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan del Departamento Federal de Investigaciones.

Durante varias jornadas, los agentes llevaron adelante tareas de inteligencia, seguimiento y vigilancias discretas en las inmediaciones de la propiedad sospechada para confirmar la actividad ilícita. Las pesquisas permitieron reunir pruebas suficientes sobre el fraccionamiento y la venta de cocaína y marihuana en pequeñas cantidades, una práctica delictiva conocida en el ámbito policial como narcomenudeo, lo que motivó el pedido de orden de registro ante el magistrado interviniente.

Una vez obtenida la autorización judicial correspondiente, los efectivos ingresaron al inmueble de calle Lemos e iniciaron una requisa exhaustiva en cada uno de los ambientes con el apoyo fundamental de "Doky". El can especialmente adiestrado orientó la búsqueda de los investigadores hacia los escondites exactos, permitiendo localizar más de 100 dosis de cocaína y marihuana ya acondicionadas para su comercialización, además de sustancias psicotrópicas y una planta de cannabis.

El inventario de elementos incautados durante el procedimiento también incluyó una balanza de precisión, un picador de marihuana, teléfonos celulares y dos cuchillos de fabricación casera denominados habitualmente como "tumberos". Todo el material secuestrado fue incorporado como evidencia en el expediente, y los dispositivos móviles serán sometidos a peritajes técnicos para determinar la red de contactos y establecer si existen otras personas implicadas en la maniobra.

Finalmente, el principal sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia Federal bajo la imputación de una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes. Mientras continúan las medidas procesales para esclarecer el alcance total de la organización en el departamento Pocito, las autoridades destacaron el rol determinante del perro "Doky" para desarticular este punto de venta de drogas en la provincia.