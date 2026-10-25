La Policía Federal Argentina extraditó a Uruguay a un hombre de 52 años que tenía una notificación roja de Interpol por una causa vinculada al tráfico de armas y estupefacientes. El ciudadano uruguayo había sido detenido en febrero de 2026 en Concordia, Entre Ríos, luego de fugarse de su país mientras cumplía una condena.

Cómo fue la detención en Entre Ríos

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Policía de Entre Ríos interceptaron al hombre cuando intentaba evadir un control de seguridad en Concordia. Tras su detención, quedó alojado en la Unidad Penal N.º 9 de Entre Ríos a la espera de los trámites judiciales correspondientes.

El ciudadano había ingresado a la Argentina después de escapar de Uruguay, donde cumplía una condena en la ciudad de Salto. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol, que permitió avanzar con el procedimiento para concretar su extradición.

El operativo para extraditarlo a Uruguay

El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, con intervención de la Secretaría Penal de Alan Bergdolt, convocó a la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú para realizar el traslado. Los efectivos de la Policía Federal asumieron la custodia del detenido y lo llevaron hasta el paso fronterizo Gualeguaychú-Fray Bentos.

La entrega se concretó en el Puente Internacional General San Martín, en coordinación con Interpol Argentina. Allí, el hombre fue recibido por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Montevideo y quedó a disposición de las autoridades judiciales uruguayas.