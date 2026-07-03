Lo que prometía ser una fiesta inolvidable para los hinchas argentinos en Miami tuvo un final inesperado. Andrés Ciro Martínez protagonizaba un recital improvisado en la previa del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 cuando la Policía local decidió intervenir para ponerle fin a la presentación.

El cantante sorprendió a los fanáticos al subir a un camión estacionado sobre Collins Avenue, en Sunny Isles Beach, desde donde comenzó a interpretar "Tan Solo". Minutos después, emocionó a los presentes al ejecutar con su clásica armónica las estrofas del Himno Nacional Argentino, desatando el entusiasmo de cientos de personas que colmaron la avenida con banderas, camisetas y cánticos.

Sin embargo, la celebración comenzó a generar complicaciones en el tránsito debido a la gran cantidad de personas que ocupaban la calzada. Ante esa situación, patrulleros de la Policía de Miami llegaron al lugar para ordenar la finalización inmediata del espectáculo.

Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse en las redes sociales. En los videos se observa a uno de los agentes acercándose al camión e intentando subir al vehículo mientras Ciro continuaba con su interpretación frente a una multitud.

Para evitar que la situación escalara, el músico decidió acortar su presentación y descendió del escenario improvisado apenas recibió la advertencia de las autoridades. La desconcentración del público se desarrolló sin mayores inconvenientes y no se registraron incidentes de gravedad ni personas detenidas.

Tras la intervención policial, la circulación vehicular volvió a la normalidad en la zona, mientras los hinchas argentinos continuaron su camino hacia el Hard Rock Stadium para acompañar a la Scaloneta en el primer partido de eliminación directa del Mundial.

A pesar del abrupto final, el breve show dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales: la pasión de los argentinos volvió a hacerse sentir en las calles de Miami, aunque esta vez debió ceder ante las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades estadounidenses.