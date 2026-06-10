La Policía de San Juan recuperó un automóvil Fiat Siena que había sido denunciado como robado en jurisdicción de Comisaría 3ª de Trinidad. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo, de color gris, fue localizado en calle Elizondo, entre Maipú y Pedro Echagüe, en el departamento Capital. El hallazgo se produjo luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por el personal especializado.

La pesquisa incluyó la visualización y análisis de registros obtenidos a través de cámaras de seguridad del sistema D8. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron establecer el paradero del automóvil denunciado como sustraído.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad. El ayudante fiscal Julio Mut dispuso la confección del acta de procedimiento correspondiente en el lugar y ordenó convocar al propietario del rodado, un hombre de 43 años domiciliado en Rawson.

Por disposición judicial, el Fiat Siena fue restituido de manera inmediata a su dueño, una vez completadas las actuaciones de rigor.

El vehículo figura en una causa caratulada como “hurto calificado”. Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción y establecer quiénes participaron del hecho.