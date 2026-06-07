El hallazgo de un hombre muerto conmovió este domingo por la tarde al departamento Ullum. El cuerpo sin vida fue encontrado en una zona de geografía compleja, ubicada en las cercanías de la planta de paneles solares, antes de la barrera de control que se encuentra apostada sobre la ruta provincial.

Según informaron fuentes policiales, el cadáver yacía en el fondo de un barranco pronunciado. Esta situación geográfica complicó severamente las tareas iniciales de rescate por parte de los bomberos y el posterior trabajo científico de los efectivos periciales que acudieron de urgencia al lugar del hecho.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar por el personal policial, la principal hipótesis criminalística apunta a que el conductor habría sufrido una violenta caída de manera solitaria mientras circulaba en su motocicleta por los senderos del sector. Sin embargo, los investigadores de la Unidad Fiscal correspondiente aclararon que hasta el momento no se descartan de plano otras posibilidades y serán las pericias forenses definitivas las que permitan determinar con exactitud legal qué fue lo que ocurrió.

Tras el lamentable hallazgo, personal policial de la Seccional local, Criminalística y miembros del Ministerio Público Fiscal se trasladaron en conjunto hacia el departamento del oeste para coordinar las tareas investigativas preliminares y avanzar con las actuaciones legales correspondientes de levantamiento del cuerpo.