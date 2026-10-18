Un hombre mayor de edad falleció este sábado 17 de octubre de 2026 en la vía pública del departamento 9 de Julio, tras sufrir una descompensación.

La víctima fue identificada como José Alfredo Lillo, de 58 años, quien se desplomó en la banquina luego de sumarse de manera informal a una carrera de bicicletas que se desarrollaba en la zona.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Dr. Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín.

El trágico episodio se registró pasadas las 17:30 horas en calle 11, a unos 20 metros al oeste de la Ruta 183, en la localidad de La Majadita. A raíz de un aviso al 911, personal de la Comisaría 11 se constituyó en el lugar junto a efectivos de la División Delitos Especiales y la División Criminalística para realizar las tareas de rigor.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar por los investigadores, Lillo se había acoplado a una competencia de ciclismo que se realizaba en las inmediaciones, sin revestir el carácter de competidor oficial. Tras girar en dirección oeste por calle 11, el hombre sufrió una descompensación repentina que provocó su caída al suelo.

Directivas judiciales

Una ambulancia que circulaba de manera preventiva inmediatamente detrás de los ciclistas se detuvo de forma providencial en la escena. Los profesionales médicos del sistema de salud procedieron a asistirlo de inmediato y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), lamentablemente sin resultados positivos.

Posteriormente, el médico legista realizó el examen preliminar sobre el cuerpo de Lillo, constatando que no presentaba signos de violencia, a excepción de las lesiones compatibles con las maniobras de reanimación y algunas excoriaciones leves en las rodillas.

Ante este panorama, la oficina judicial penal dispuso el levantamiento y traslado del cadáver hacia la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, medida que permitirá determinar fehacientemente las causas del deceso.