Una intensa persecución policial se registró durante la tarde de este martes 27 de octubre en San Juan, cuando efectivos siguieron durante varios kilómetros a un automóvil Volkswagen Bora gris que circulaba con tres jóvenes a bordo. El operativo comenzó en Chimbas y terminó en Santa Lucía, cerca de un acceso a la avenida de Circunvalación, donde dos de los ocupantes fueron detenidos.

Según la información difundida, el procedimiento se inició en inmediaciones de calle Paula Albarracín de Sarmiento y avenida Benavídez, en Chimbas. Por motivos que todavía no fueron esclarecidos, personal policial comenzó a seguir al vehículo, lo que dio lugar a una persecución que se extendió durante varios minutos.

El recorrido finalizó en el acceso a Circunvalación por calle San Lorenzo, en Santa Lucía. Allí, los uniformados consiguieron interceptar el automóvil y concretaron la detención de dos de sus tres ocupantes.

Los jóvenes detenidos fueron identificados como Lautaro Flores y Facundo Echegaray. En tanto, no trascendió la identidad del tercer ocupante ni se informó si quedó vinculado a alguna actuación judicial.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer qué situación motivó el seguimiento policial ni las circunstancias que desencadenaron el operativo. Se espera que en las próximas horas puedan conocerse mayores precisiones sobre lo sucedido.