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Policiales > Operativo

La Policía persiguió un auto desde Chimbas hasta Santa Lucía: dos detenidos

Una persecución comenzó en Chimbas y terminó en Santa Lucía, donde la Policía interceptó un Volkswagen Bora con tres jóvenes. Dos fueron detenidos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Un importante despliegue policial se registró en Circunvalación tras una persecución.

Una intensa persecución policial se registró durante la tarde de este martes 27 de octubre en San Juan, cuando efectivos siguieron durante varios kilómetros a un automóvil Volkswagen Bora gris que circulaba con tres jóvenes a bordo. El operativo comenzó en Chimbas y terminó en Santa Lucía, cerca de un acceso a la avenida de Circunvalación, donde dos de los ocupantes fueron detenidos.

Según la información difundida, el procedimiento se inició en inmediaciones de calle Paula Albarracín de Sarmiento y avenida Benavídez, en Chimbas. Por motivos que todavía no fueron esclarecidos, personal policial comenzó a seguir al vehículo, lo que dio lugar a una persecución que se extendió durante varios minutos.

El recorrido finalizó en el acceso a Circunvalación por calle San Lorenzo, en Santa Lucía. Allí, los uniformados consiguieron interceptar el automóvil y concretaron la detención de dos de sus tres ocupantes.

Los jóvenes detenidos fueron identificados como Lautaro Flores y Facundo Echegaray. En tanto, no trascendió la identidad del tercer ocupante ni se informó si quedó vinculado a alguna actuación judicial.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer qué situación motivó el seguimiento policial ni las circunstancias que desencadenaron el operativo. Se espera que en las próximas horas puedan conocerse mayores precisiones sobre lo sucedido.

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