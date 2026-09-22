La llegada del TC2000 al autódromo El Zonda “Eduardo Copello” y del Gran Premio Argentino Histórico obligará a desplegar un importante operativo policial durante varios días. El objetivo será evitar las largas filas y el congestionamiento que suelen producirse antes de la apertura de los portones.

El jefe del D3 de la Policía de San Juan, comisario general Pablo Torres, explicó que el operativo comenzará este miércoles con una guardia policial permanente durante las 24 horas. Las principales jornadas de competencia serán el viernes, sábado y domingo.

La medida para evitar el colapso

Una de las principales modificaciones estará relacionada con el sistema de ingreso al autódromo. Este año se venderán entradas nocturnas para permitir que el público pueda ingresar durante la madrugada y distribuir así la llegada de vehículos y personas.

Quienes quieran llegar a las 3, 4 o 5 de la mañana para ingresar temprano podrán comprar su entrada e ingresar al autódromo. La medida apunta especialmente a evitar la concentración que se produce habitualmente antes de las 6 de la mañana, según explicó Torres a Canal 13.

Buscan evitar las filas de madrugada

El jefe policial explicó que, en años anteriores, la apertura de los portones a las 6 de la mañana provocaba una importante concentración de personas y vehículos en la zona. Con el nuevo esquema, una parte del público podrá ingresar antes de ese horario.

“Esto va a hacer que evitemos que a las 6 de la mañana, cuando se hacían las aperturas de portón, teníamos la zona colapsada”, explicó Torres. La intención es distribuir el ingreso y reducir la congestión en los accesos al autódromo.

El Gran Premio Argentino Histórico

Antes de las jornadas principales del TC2000 habrá otra actividad que modificará el movimiento en San Juan. El jueves arribará el Gran Premio Argentino Histórico, organizado por el Automóvil Club Argentino, con una caravana de 105 vehículos antiguos provenientes de Catamarca.

Los vehículos se concentrarán sobre avenida Ignacio de la Roza, entre España y Las Heras, donde permanecerán durante la tarde para ser exhibidos al público. Luego comenzarán las actividades vinculadas al TC2000 y, desde el viernes, se pondrá en marcha el operativo de mayor magnitud en El Zonda.

Guardias durante las 24 horas

La Policía se instalará en el autódromo desde este miércoles para mantener una guardia permanente. El despliegue continuará durante las jornadas de actividad previstas para el fin de semana.

De esta manera, el esquema de ingresos nocturnos será una de las principales medidas para ordenar el movimiento del público. La Policía busca evitar que la zona quede colapsada antes de la apertura habitual de los portones.