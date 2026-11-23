La final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur tendrá una restricción para los simpatizantes de ambos equipos. Por disposición de la Policía de San Juan, no se permitirá el ingreso ni la colocación de banderas en el estadio de Sportivo Desamparados durante el partido frente a Pacífico de General Alvear.

La medida fue comunicada por el club puyutano a través de sus canales oficiales, donde también solicitó comprensión y colaboración a los hinchas para cumplir con la disposición policial.

Sin banderas en las tribunas

La prohibición alcanza tanto a quienes quieran ingresar con banderas como a quienes pretendan colocarlas dentro del estadio. De esta manera, los simpatizantes deberán asistir al encuentro sin estos elementos de aliento, en una final que genera gran expectativa entre los hinchas del Víbora.

El partido se disputará este lunes 23 de noviembre, desde las 20.30, en el estadio José Eduardo Nehín, conocido como El Serpentario. Desamparados buscará hacerse fuerte como local en el primer cruce de la serie frente al conjunto mendocino.

Horarios para comprar las entradas

Además de informar la restricción, el club dio a conocer los horarios de venta de entradas. En la secretaría se podrán adquirir el sábado de 11 a 13 y de 18 a 21, el domingo de 10 a 14 y el lunes de 10 a 17.

Las boleterías del estadio abrirán el lunes a las 18.30 y permanecerán habilitadas hasta el comienzo del encuentro. También estará disponible la venta online a través de csd.accessfan.ar/eventos.

La final representa un paso importante para Desamparados, que viene de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract, mientras que Pacífico consiguió su lugar tras superar a Argentino de Mendoza.