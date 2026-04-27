La Policía de San Juan profundizó este fin de semana los operativos cerrojo para frenar las picadas ilegales ruta Provincial 60 camino a Ullum. El foco principal estuvo puesto en la Ruta 60, a la altura de El Pinar, donde las autoridades desplegaron un control estratégico para desarticular las concentraciones de motociclistas que intentaban llegar a la zona del perilago.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el Comisario Mayor Ricardo Díaz, Jefe de la Dirección D7 de Seguridad Vial, explicó que este trabajo no es nuevo: "Nosotros, si bien este tema está ahora en el tapete, venimos trabajando hace más de dos años, todos los fines de semana con el tema de motos", expuso.

"Nosotros para trabajarlo nos ubicamos siempre en una zona segura, tanto para nosotros que vamos a controlar y también segura para los particulares. Esto es, muchas veces, para evitar que las personas se, al ver los operativos, cambien de dirección y lo hacen más peligroso".

El operativo en El Pinar y el Embarcadero

Díaz dio detalles del procedimiento realizado este domingo en el departamento Ullum, donde se logró interceptar a una gran cantidad de infractores. "Esta oportunidad hemos estado trabajando ahí donde ustedes lo han visto, en Ruta 60, a la altura del Pinar. En total hemos radiado ahí 18 motos, que nosotros también, digamos, investigando un poquito, nos había llegado eso de que se iban a concentrar en el embarcadero", precisó el Comisario Mayor.

Sobre el despliegue para evitar las carreras en la zona del dique, agregó: "Nosotros hemos hecho marca al operativo para desarticular, para que no llegaran al lugar. En el embarcadero mandamos un observador, es una moto que vaya, que se avise y no se produjo concentración". Según el jefe policial, el éxito radica en la prevención: "Ese es el fin, que no lleguen a producir la molestia, el peligro del llego para su vida y el tercero, que no tiene nada que ver".

"Sanciones más duras" y cifras récord

Pese a los resultados positivos del fin de semana, Díaz manifestó una preocupación respecto a la reincidencia de los infractores. "Nosotros vamos a seguir con la misma firmeza. Estaría bueno a lo mejor que las sanciones fueran más duras, porque nosotros radiamos las motos, las tenemos y en las mitades de semana se las vuelven a llevar", sentenció.

Sin embargo, las estadísticas reflejan un incremento notable en la actividad policial contra este flagelo: "Nosotros venimos subiendo los números en comparación al año pasado. En cuanto a los operativos que hacemos, en cuanto a la cantidad de radiados, para que se den una idea, nosotros este año, en lo que va de enero a abril, hemos radiado más de mil motos, más que las que se radiaron el año pasado".

El balance general del fin de semana

El Jefe del D7 cerró la entrevista detallando las cifras totales de los operativos realizados en los cuatro puntos cardinales de la provincia: "En total se han labrado 218 actas de infracción. 80 de esos son radiados, vehículos radiados, entre autos, motos. Y 34 de esos son por artículo 23 que es alcoholemia".

"Para nosotros es positivo el saldo porque, bueno, no hemos tenido que lamentar víctimas fatales, se ha trabajado mucho en distintas zonas. Lo único que nos preocupa a nosotros es la seguridad vial y nos vamos a tener firmes en eso", concluyó Díaz.