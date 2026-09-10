Recuperaron la totalidad de los elementos denunciados como robados de un comercio de Rawson luego de un rápido procedimiento policial y judicial. El hecho ocurrió en el local Prebell, ubicado en calle España 4040, entre Calvento y Devoto.

La damnificada, una joven de 22 años, denunció que desconocidos habían violentado las puertas de ingreso del establecimiento y sustraído distintos productos destinados a la actividad comercial, además de una importante suma de dinero en efectivo.

Entre los objetos denunciados se encontraban 4 secadores de pelo marca Vigo, 1 Baby Pro y 1 Eurostik. También fueron sustraídas 3 máquinas de cortar pelo Wahl y 1 Raquet.

El listado incluía además 2 planchitas para el cabello, una marca Eurostil y otra Stile Market. A esto se sumaban $400.000 en efectivo, que también fueron denunciados como parte del botín.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, cuyos investigadores comenzaron a trabajar sobre las distintas pruebas aportadas luego de la denuncia.

Las cámaras fueron clave para avanzar

Uno de los elementos determinantes para esclarecer el caso fueron las filmaciones obtenidas en el lugar. La propia damnificada aportó los videos registrados durante el hecho, que permitieron orientar rápidamente la investigación.

A partir del análisis de esas imágenes, los investigadores lograron identificar al presunto autor del robo. Con esa información, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad solicitó una orden de allanamiento para avanzar sobre un domicilio vinculado con el sospechoso.

La medida judicial fue autorizada y posteriormente ejecutada por personal de la Comisaría 6ª. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Sívori, en Rawson, donde residiría el sujeto que había quedado registrado en las filmaciones.

Hallaron todo lo denunciado

El allanamiento tuvo resultado positivo para la investigación. Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar la totalidad de los efectos que habían sido denunciados como sustraídos del comercio.

Además de los productos, los investigadores encontraron otros elementos considerados de interés para la causa. Todo quedó incorporado al expediente como evidencia y será analizado para determinar las circunstancias del hecho y la participación del sospechoso.

El procedimiento permitió recuperar los bienes en un lapso de pocas horas desde que se conoció el robo, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El sospechoso es buscado

El hombre que habría participado del robo ya fue identificado a partir de las imágenes obtenidas durante el hecho. Sin embargo, hasta el momento no fue localizado por los efectivos policiales.

La Policía mantiene la búsqueda del acusado, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar su responsabilidad en el episodio.

La causa permanece abierta y se espera que las medidas investigativas permitan establecer con precisión cómo se produjo el ingreso al comercio y cuáles fueron las circunstancias posteriores al robo.