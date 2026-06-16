Personal de Comisaría 9ª recuperó en Caucete una bicicleta que había sido robada días atrás en barrio Guayamas. El procedimiento se realizó en el marco de una causa por hurto que es investigada bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La denuncia había sido radicada el 13 de junio por la sustracción de una bicicleta marca Top Mega, rodado 29, de color negro con detalles fucsia y naranja. A partir de esa presentación, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la dependencia iniciaron tareas para determinar el paradero del rodado.

Como resultado de las averiguaciones, los investigadores lograron localizar la bicicleta en el interior del barrio Pie de Palo. Durante el operativo identificaron a la persona que tenía el rodado en su poder, quien quedó a disposición de la Justicia mientras la UFI interviniente define su situación procesal.

Tras el secuestro de la bicicleta, la damnificada fue convocada a la dependencia policial para realizar el reconocimiento correspondiente. Según informaron fuentes policiales, la mujer identificó el rodado como de su propiedad.

Con el reconocimiento positivo y por disposición de la fiscalía, se concretó la restitución de la bicicleta a su dueña, dando cierre al procedimiento de recuperación llevado adelante por personal de Comisaría 9ª.