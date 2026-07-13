La rápida intervención de vecinos y de la Policía permitió recuperar una motocicleta de fabricación casera que dos hombres intentaron sustraer en la zona de La Bebida, departamento Rivadavia. Los sospechosos abandonaron el rodado durante la fuga y lograron escapar antes de ser identificados.

El procedimiento comenzó cuando efectivos del móvil 109 realizaban recorridas preventivas y fueron comisionados por el operador de turno Halcón, quien informó que dos sujetos de filiación desconocida trasladaban una motocicleta a pie por calle Santiago del Estero con dirección hacia el sur.

Al llegar al lugar señalado, los uniformados encontraron el rodado abandonado al costado de la calzada. Allí entrevistaron a María del Carmen Julio, de 46 años, quien explicó que un conocido suyo observó a dos hombres llevando la motocicleta y reconoció que pertenecía a su tío, ya fallecido.

El rodado fue sustraído de una taller donde quedó sin ser terminada.

De acuerdo con el relato aportado a los efectivos, el testigo dio aviso de inmediato al sistema de emergencias 911 y, junto con otros vecinos de la zona, intentó detener a los sospechosos. Sin embargo, ambos forcejearon con quienes procuraron impedir su escape y finalmente huyeron hacia el sur, aparentemente con dirección al barrio Nuevo Cuyo.

Posteriormente, la mujer informó que la motocicleta se encontraba guardada en un taller ubicado sobre calle Atencio, sin número, en La Bebida. Los policías se dirigieron al lugar y verificaron que el portón del inmueble no contaba con medidas de seguridad. Durante la inspección no detectaron, a simple vista, el faltante de otros elementos.

Consultada por los efectivos sobre la posibilidad de iniciar acciones legales, María del Carmen Julio manifestó que no deseó radicar denuncia por el hecho.

Luego del procedimiento, la motocicleta fue trasladada a la Comisaría 34ª con la colaboración del móvil 34-50 para resguardar el rodado y documentar lo sucedido.

Finalmente, el personal policial mantuvo comunicación con la Base del Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal Emiliano Usín dispuso la confección de un Acta de Hallazgo y un Acta de Entrega. Además, dejó constancia de que la propietaria circunstancial no presentó documentación de la motocicleta debido a que se trató de un vehículo de fabricación casera que perteneció a su tío fallecido.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la identidad de los dos hombres que escaparon tras abandonar el rodado y determinar las circunstancias en las que ocurrió el intento de sustracción.