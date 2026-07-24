Un operativo de control vehicular realizado por la División Policía Caminera D7 permitió recuperar una motocicleta que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del miércoles en la intersección de las rutas provinciales 262 y 153, en la localidad de Villa Media Agua, departamento Sarmiento. En ese lugar, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Zanella ZB 110 cc, de colores negro y rojo, que era conducida por un hombre de apellido González.

Al verificar los datos del rodado en el Sistema Digital, los policías constataron que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro activo desde el 14 de marzo de 2025.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo estaba vinculado a una causa por "Hurto simple", iniciada en la Comisaría 13ª e investigada por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad.

Tras confirmar la irregularidad, los efectivos dieron intervención a la fiscalía correspondiente, que dispuso el secuestro de la moto y la continuidad de las actuaciones judiciales.