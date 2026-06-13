Una motocicleta fue secuestrada en Chimbas luego de que dos personas la abandonaran tras una maniobra evasiva al advertir la presencia policial. Ahora, las autoridades buscan dar con su propietario.

El procedimiento se llevó a cabo este 13 de junio, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte observaron a dos individuos que circulaban en actitud sospechosa a bordo de una moto negra por la intersección de calles Maradona y Patagonia.

Al notar el patrullaje, los ocupantes aceleraron con la intención de escapar, pero perdieron el control del rodado y cayeron. En ese momento, abandonaron la motocicleta y dos cascos (uno marca Hawk y otro sin identificación) y huyeron trepando a los techos de una vivienda cercana, donde lograron perderse.

La moto secuestrada es una Yamaha FZ 160cc de color negro, con número de cuadro 8C6RG2418M0022298 y número de motor G3F6E0045527.

Según informaron fuentes policiales, el rodado no registra pedido de secuestro hasta el momento, por lo que quedó depositado en la Comisaría 26ª bajo intervención del jefe de la dependencia.

Ante esta situación, se solicita a cualquier persona que reconozca la motocicleta o los cascos como propios que se presente en la sede policial con la documentación correspondiente para acreditar la titularidad.

La investigación continúa para establecer la procedencia del vehículo y la identidad de los sospechosos que lograron darse a la fuga.