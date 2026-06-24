La policía de San Juan dispuso la continuidad y el refuerzo de las acciones de seguridad en el estadio del club San Martín luego de que la Asociación del Fútbol Argentino dictaminara la resolución sobre el partido suspendido ante Nueva Chicago por el lanzamiento de un proyectil al arquero visitante. El Tribunal de Disciplina resolvió que no habrá sanción para la institución local y que se debe jugar el segundo tiempo restante del encuentro, el cual todavía no tiene un día ni un horario definido para su programación. Cabe recorda que el Verdinegro está ganando el encuentro por 1 a 0.

Las autoridades policiales explicaron las razones del silencio inicial y el estado actual de las tareas preventivas en el recinto deportivo. Pablo Torres, comisario de la Dirección D3 de la Policía de San Juan, detalló la situación institucional previa al fallo. "Se dictaminó que fue a favor de San Martín, con respecto a eso nosotros en su momento, el club en sí, presentó todas sus pruebas, el club visitante también, y con respecto a eso nosotros a la actualidad, una vez ya dictaminado la AFA con respecto a la sanción, que no hubo sanción, nosotros qué hemos dispuesto con esto", afirmó el funcionario a DIARIO HUARPE.

A partir de esta resolución, la fuerza de seguridad ratificó la vigencia de los procedimientos de control en los alrededores del estadio y sumó herramientas tecnológicas para optimizar la vigilancia de las tribunas durante los compromisos oficiales. "Seguimos trabajando, el operativo siempre existió y fue el correcto, seguimos existiendo con el tema de requisas en la parte externa, seguimos también con el tema de monitoreo en lo que es en especial la zona norte, tenemos las cámaras y está afectado un personal policial que va tomando imágenes, no sólo por si llega a pasar un incidente, sino que nosotros a posterior evaluamos esas imágenes a ver qué movimiento tiene dentro de la cancha. Así que eso lo seguimos haciendo", señaló Torres.

El uso de elementos de pirotecnia y cotillón por parte de los simpatizantes también forma parte de las nuevas coordinaciones entre el personal especializado y la dirigencia para evitar el ingreso de objetos prohibidos a las gradas. "Con respecto a que uno ve por los partidos que tienen el humo, con el humo se ha coordinado de que una vez que vayan, si van a tirar humo ellos, esos humos se presentan a la policía, se ven cuáles son el tipo de humo, si están aptos, el bombero acepta si están aptos y ahí nosotros permitimos tirar ese humo. Una vez que se tira, lo recogemos y lo sacamos nosotros de la cancha", pormenorizó el comisario.

Respecto al protocolo legal ante agresiones directas a los protagonistas dentro del campo de juego, la fuerza de seguridad pública aclaró el mecanismo de actuación inmediata que se activa de forma independiente a las decisiones que adopten los clubes o los futbolistas perjudicados. "Si ocurrió un incidente como el último que ocurrió, nosotros damos intervención inmediatamente a la justicia, nos comunicamos con ella, ellos nos dicen los pasos a seguir, nosotros iniciamos las primeras actuaciones y de ahí queda dependiendo de la persona afectada si va a denunciar o no", concluyó el responsable de la Dirección D3.