Un llamativo operativo policial se desarrolló durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Chacritas, departamento 9 de Julio, donde efectivos de la Comisaría 31° rescataron a un perro que se encontraba atrapado en lo alto de un árbol de gran tamaño.

El procedimiento se inició alrededor de la 01:24, tras el llamado de una vecina domiciliada en inmediaciones de callejón Morandi y Costa Canal. Al arribar al lugar, el personal entrevistó a la mujer, quien alertó sobre la presencia del animal en altura.

Según relató la denunciante, momentos antes había observado una silueta de gran tamaño, similar a un ave de color oscuro, que habría tomado a su perro y lo dejó sobre un árbol ubicado en la zona. El animal, de tamaño considerable, quedó a varios metros del suelo, lo que generó preocupación.

Ante la situación, los efectivos desplegaron un operativo para rescatar al can, logrando bajarlo del árbol sin que sufriera lesiones. El animal fue puesto a resguardo y se constató que se encontraba en buen estado de salud.

El episodio generó sorpresa entre los vecinos debido a las particulares circunstancias relatadas por la mujer, especialmente por la descripción del ave que habría intervenido en el hecho. No obstante, desde la Policía se centraron en garantizar la seguridad del animal y concretar el rescate de manera efectiva.