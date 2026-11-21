Dos caballos fueron encontrados en condiciones de abandono y con un cuadro de desnutrición severa en una finca de Sarmiento. El procedimiento se concretó luego de la denuncia de un vecino y permitió constatar, mediante un informe veterinario, que los animales también presentaban signos de deshidratación y falta de cuidados prolongados.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Rural N° 4, por orden del Juzgado de Paz de Sarmiento. La propiedad se encuentra en inmediaciones de las calles Dominguito y Bambichini.

La investigación comenzó el 14 de noviembre, cuando un vecino alertó a la Policía sobre el estado físico de dos equinos que se encontraban en el predio. A partir de esa presentación, se inició el Expediente Contravencional 87/26 y se solicitó autorización judicial para ingresar al lugar.

El allanamiento se realizó durante la mañana del miércoles 18 de noviembre. Allí, los efectivos encontraron un caballo macho overo y una hembra zaina, ambos con un marcado estado de delgadez. En el mismo procedimiento también fueron secuestrados dos gansos y tres gallinas.

El informe veterinario confirmó la gravedad del estado de los caballos

El 20 de noviembre se incorporó a la causa el informe veterinario oficial, que determinó que los equinos, de aproximadamente 15 y 16 años, atravesaban un cuadro de caquexia asociado a la falta de alimentación.

El diagnóstico también describió alteraciones en la piel y el pelaje vinculadas a episodios recientes de deshidratación. Además, el profesional constató que los animales llevaban cerca de un año sin recibir tareas de desvasado, es decir, el mantenimiento y recorte de sus cascos.

Esa falta de atención provocó principios de fractura ungular, aunque las lesiones todavía no afectaban su capacidad para desplazarse.

El propietario quedó a disposición de la Justicia

En el marco de las actuaciones, la Policía identificó al propietario de los animales, un hombre mayor de edad de apellido Reta, con domicilio en Sarmiento.

El caso quedó bajo intervención del Juzgado de Paz departamental, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.