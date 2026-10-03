La Policía de San Juan secuestró dos motocicletas que presentaban distintas irregularidades y adulteraciones durante una serie de operativos de prevención y fiscalización vehicular realizados en distintos puntos de la provincia.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en el puesto de control policial San Carlos, en el departamento Sarmiento, durante un operativo sobre el ingreso a San Juan desde Mendoza.

En ese lugar, los efectivos detuvieron una camioneta Toyota Hilux gris, conducida por un hombre identificado como García, con domicilio en Las Heras, Mendoza. Al revisar el vehículo, los uniformados constataron que en la caja transportaba una motocicleta Bajaj de alta cilindrada.

Ante la sospecha sobre la documentación y las características del rodado, intervino personal de Sustracción de Automotores, que realizó una inspección más exhaustiva.

Los efectivos constataron que la motocicleta tenía chapa patente apócrifa, además de adulteraciones visibles en la numeración del motor y del cuadro. También detectaron irregularidades en la cédula de identificación del vehículo.

Por disposición del Ayudante Fiscal de Abordaje Territorial, se ordenó el secuestro de la motocicleta y de la documentación.

Otra moto terminó secuestrada en Capital

El segundo procedimiento se desarrolló en el Gran San Juan, más precisamente en la zona de avenida Rawson y Tierra del Fuego.

Durante el operativo, los efectivos entrevistaron a Blanco, de 30 años y domiciliado en Rawson, quien circulaba a bordo de una Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos.

En una primera revisión, los policías detectaron que el conductor no contaba con seguro obligatorio ni licencia de conducir.

Además, la motocicleta presentaba diferentes faltas reglamentarias. Entre ellas, los efectivos constataron la ausencia de espejos retrovisores y agarraderas, junto con una colocación irregular de la chapa patente.

Ante las infracciones detectadas, se labró el acta correspondiente con intervención del 2° Juzgado de Faltas.

Sin embargo, durante la inspección posterior del rodado, los efectivos encontraron una irregularidad de mayor gravedad: la numeración del motor se encontraba limada.

Por este motivo, la motocicleta también quedó secuestrada y se dio intervención a las autoridades correspondientes para determinar su procedencia y las circunstancias vinculadas con la adulteración detectada.

Los dos procedimientos forman parte de los controles preventivos y de fiscalización vehicular que la Policía realiza en distintos puntos de San Juan.