La Policía secuestró varios objetos de dudosa procedencia durante distintos procedimientos realizados en jurisdicción de la Comisaría 24ª de Rawson y ahora busca determinar quiénes son sus propietarios. Los elementos fueron abandonados en la vía pública por personas que escaparon al advertir la presencia de los efectivos y que no pudieron justificar su procedencia.

Los procedimientos se realizaron durante la jornada de este lunes y permitieron recuperar distintos objetos que quedaron a disposición de la investigación. Entre ellos se encontraron un televisor, varios cuchillos, una juguera, una minipimer, un cesto de residuos y una aspiradora.

Uno de los procedimientos se produjo en inmediaciones de calle Cabot, cerca de España. En ese sector, los efectivos observaron a dos sujetos que, al advertir la presencia policial, escaparon y dejaron abandonados varios elementos en la vía pública.

Los uniformados secuestraron los objetos que habían quedado en el lugar y los trasladaron hasta la dependencia policial. Entre los efectos recuperados figuraron un televisor, cuchillos, una juguera, una minipimer y un cesto de residuos.

Con esta aspiradora, dos sujetos caminaban en la vía pública y no pudieron acreditar propiedad ni procedencia.

Los investigadores iniciaron entonces las averiguaciones correspondientes para establecer si alguno de esos elementos estuvo relacionado con una denuncia por robo registrada previamente en la zona.

En otro procedimiento, los policías observaron a dos sujetos que caminaban con una aspiradora. Al ser interceptados, los hombres no pudieron justificar la procedencia del artefacto, por lo que los efectivos procedieron a su secuestro preventivo.

La aspiradora también fue trasladada a la Comisaría 24ª de Rawson, donde quedó bajo resguardo mientras avanzaron las tareas destinadas a determinar su origen y establecer si había sido sustraída durante algún hecho delictivo.

Hasta el momento de la información policial, los investigadores no lograron identificar a los propietarios de los objetos secuestrados. Por ese motivo, la dependencia policial solicitó la colaboración de aquellas personas que hayan sido víctimas de un robo y reconozcan alguno de los elementos recuperados.

La Policía indicó que los posibles damnificados pudieron acercarse a la Comisaría 24ª de Rawson para verificar los objetos y aportar documentación o información que permitiera acreditar su propiedad.

En caso de establecerse la procedencia de los efectos, su restitución a los propietarios quedó sujeta a las disposiciones que determine la Justicia interviniente.