Un procedimiento policial realizado por efectivos del Comando Norte terminó con el secuestro de una moto abandonada en una finca de Albardón, luego de que dos hombres intentaran escapar de un control y se dieran a la fuga.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió mientras personal policial realizaba recorridas preventivas por la zona de calles Santa Fe y Lozano. En ese contexto, los uniformados observaron a dos sujetos que circulaban a bordo de una moto y, al advertir la presencia del móvil policial, aceleraron de manera repentina para evitar ser identificados.

Los ocupantes del rodado emprendieron la huida a alta velocidad. Durante la persecución, el acompañante arrojó un casco de color negro hacia el móvil policial. El elemento impactó sin provocar daños ni lesiones.

La fuga continuó por varios metros hasta que los sospechosos ingresaron a una finca, donde abandonaron el rodado y escaparon corriendo hacia un descampado. A pesar de la búsqueda realizada en la zona, los efectivos no lograron dar con los individuos, quienes se perdieron de vista.

Tras la intervención policial, se procedió al secuestro de una motocicleta Gilera Smash color gris y negro que no contaba con dominio colocado. Además, se incautó un casco marca Halcón H57 de color negro, elemento utilizado por los ocupantes durante la circulación.

Una vez asegurados los elementos, los efectivos dieron intervención al sistema acusatorio. El ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera, fue informado de lo ocurrido y dispuso el traslado del rodado a la sede de Comisaría 18ª.

La causa fue caratulada como "Actuaciones para establecer procedencia" y tiene como objetivo determinar el origen tanto de la motocicleta como del casco secuestrado. Los investigadores intentan establecer si el rodado posee algún pedido de secuestro o si presenta irregularidades en su documentación.