Un particular caso de robo familiar se registró en Santa Lucía, donde personal policial logró recuperar una moto que había sido sustraída por el propio nieto de su dueño. El rodado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad.

Fuentes policiales destacaron que el procedimiento fue realizado por efectivos de Comando Sur. En ese contexto, los uniformados radiaron de circulación un vehículo Honda CG Titán 150cc de color negro y la trasladaron a la Subcomisaría Ansilta para realizar las actuaciones correspondientes.

En un primer momento, el vehículo no registraba pedido de secuestro ni existía una denuncia formal por robo, por lo que permaneció en sede policial mientras se verificaban sus antecedentes.

La situación tomó un giro inesperado horas más tarde. Durante la tarde, un hombre de 66 años se presentó en la Comisaría 29° para denunciar que su nieto le había sustraído la motocicleta el día anterior, aprovechando el vínculo familiar y la confianza existente entre ambos.

Tras radicarse la denuncia, los investigadores comprobaron que la moto denunciada coincidía con el rodado que había sido secuestrado previamente por personal de Comando Sur.

Con la confirmación de la propiedad y las circunstancias del hecho, la causa fue caratulada como “Robo” y quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con las medidas judiciales correspondientes para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación.