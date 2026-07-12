El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Dirección de Operaciones D-3 y la coordinación con las diferentes Departamentales en las diferentes localidades de la provincia. Se contó con alrededor de setenta efectivos desplegados en el radio céntrico, a los que se sumaron refuerzos en plazas y puntos de concentración de distintos departamentos.

El cierre del mismo arrojó 13 hombres y 5 mujeres mayores de edad por contravenciones.

Desde la fuerza destacaron que no se registraron incidentes de gravedad. El único hecho accidental ocurrió en calle Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos, donde un hombre cayó de la caja de una camioneta. Fue asistido en el lugar y solo sufrió golpes leves.

Las autoridades señalaron que el trabajo preventivo permitió que la gente pudiera festejar con tranquilidad en el centro y en los distintos puntos donde se concentraron los hinchas tras el partido.

