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Policiales > Festejos

La policía tuvo 18 detenidos en los festejos por la Selección Argentina

Miles de sanjuaninos celebraron el triunfo de la Scaloneta ante Suiza. La euforia fue masiva en las calles y transcurrió con normalidad. Solo se registraron 18 aprehendidos contravencionales y un herido leve.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Hubo 13 hombres y 5 mujeres detenidos por contravenciones.

 

El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Dirección de Operaciones D-3 y la coordinación con las diferentes Departamentales en las diferentes localidades de la provincia. Se contó con alrededor de setenta efectivos desplegados en el radio céntrico, a los que se sumaron refuerzos en plazas y puntos de concentración de distintos departamentos.

El cierre del mismo arrojó 13 hombres y 5 mujeres mayores de edad por contravenciones. 

Desde la fuerza destacaron que no se registraron incidentes de gravedad. El único hecho accidental ocurrió en calle Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos, donde un hombre cayó de la caja de una camioneta. Fue asistido en el lugar y solo sufrió golpes leves.

Las autoridades señalaron que el trabajo preventivo permitió que la gente pudiera festejar con tranquilidad en el centro y en los distintos puntos donde se concentraron los hinchas tras el partido.
 

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