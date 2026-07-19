La Policía de San Juan ya despliega el operativo de seguridad por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Durante la tarde de este domingo, cientos de efectivos se concentraron en la Plaza 25 de Mayo para distribuirse en distintos puntos del microcentro y recibir las últimas instrucciones.

El movimiento policial comenzó mientras una multitud de sanjuaninos llegaba al centro con camisetas, banderas y rostros pintados de celeste y blanco. La Previa Mundialista y el partido se verán a través de la pantalla gigante de Radio Colón, ubicada en el cruce de General Acha y Mitre, en Capital.

El dispositivo cuenta con alrededor de 350 policías y tiene como principal objetivo ordenar la circulación, controlar los ingresos al sector de la plaza y prevenir incidentes durante la concentración de hinchas y los posibles festejos.

Cortes y controles en los ingresos

El operativo incluye cortes de tránsito en las principales calles que rodean la Plaza 25 de Mayo. Los accesos son controlados por efectivos policiales y personal de Tránsito, mientras que el ingreso al sector de mayor concentración debe realizarse a pie.

La Policía dispuso que no se puede acceder con bebidas alcohólicas, botellas, termos ni otros elementos contundentes. Tampoco está permitido ingresar con motocicletas a la zona delimitada para la concentración.

Además, se realizan controles de alcoholemia en distintos puntos del microcentro y un seguimiento permanente mediante las cámaras del Centro de Operaciones de Emergencia. El despliegue incluye un dron policial para observar desde el aire el movimiento de la multitud y detectar posibles incidentes.

Del operativo participan agentes de Infantería, GAM, Comando Radioeléctrico, Raptors, móviles comunales y personal motorizado. También hay asistencia sanitaria y un dispositivo de la Comisaría del Menor para intervenir ante posibles casos de niños extraviados.

El antecedente inmediato fue la semifinal ante Inglaterra, cuando unas 30.000 personas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores para celebrar la clasificación. Con Argentina a un paso de otro título, las autoridades esperan una convocatoria todavía mayor.