La tragedia ocurrida este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, donde siete personas murieron tras la caída de un helicóptero durante una capacitación para el combate de incendios forestales, provocó una inmediata reacción de la dirigencia política de San Juan. Intendentes, presidentes de partidos y municipios expresaron sus condolencias, acompañaron a las familias de las víctimas y destacaron el compromiso de quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones de servicio.

Desde La Libertad Avanza San Juan manifestaron su "más profundo pesar" por el accidente ocurrido en Valle Fértil y enviaron sus condolencias a las familias del director de Protección Civil, Carlos Heredia; del subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; del jefe del Cuerpo de Bomberos, Rubén Castro; del segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; del piloto de la aeronave y de los brigadistas que integraban la misión.

"Nos unimos al dolor de todos aquellos que hoy despiden a estos servidores públicos", expresaron desde el espacio libertario, que además elevó una oración "por el eterno descanso de quienes entregaron su vida al servicio de los sanjuaninos".

La intendenta de Capital, Susana Laciar, sostuvo: "Con enorme tristeza recibí la noticia del trágico accidente de helicóptero ocurrido en Valle Fértil, en el que perdieron la vida siete personas que estaban cumpliendo una misión de servicio".

Rueda recordó especialmente a Carlos Heredia

El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, dedicó un mensaje especial a Carlos Heredia, con quien compartió años de trabajo en la función pública.

"Hoy me toca despedir, con enorme tristeza, a Carlos Heredia, director de Protección Civil, con quien compartí muchos años de trabajo, compromiso y vocación de servicio. Su calidad humana y su entrega por San Juan dejarán una huella imborrable", expresó.

Además, acompañó a las familias de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, y pidió fortaleza para afrontar "esta irreparable pérdida".

Munisaga destacó la trayectoria de Heredia

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, lamentó el fallecimiento de Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal, y recordó especialmente el trabajo que compartió con el director de Protección Civil.

"Acompaño a sus familias en este doloroso momento y, de manera especial, a la de Carlos Heredia, con quien tuve el honor de trabajar codo a codo al frente de Bomberos y, posteriormente, de Protección Civil durante mi gestión como Secretario de Seguridad de la Provincia", afirmó.

También aseguró que lo recordará "con profundo respeto y gratitud por su entrega y compromiso" y deseó que las familias encuentren la fortaleza necesaria para atravesar el difícil momento.

Chimbas se sumó al duelo

La Municipalidad de Chimbas también expresó su "más profundo pesar" por la tragedia ocurrida en Valle Fértil y recordó a las siete víctimas: Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

A través de un comunicado oficial, el municipio manifestó que acompaña "el dolor de sus familias, compañeros y de toda la provincia de San Juan" y transmitió "el más sentido pésame y la solidaridad en este momento de tanto dolor".