River se prepara para recibir a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura y todas las miradas estarán puestas en Thiago Almada. El flamante refuerzo se perfila para debutar como titular este domingo en el Monumental, mientras Eduardo Coudet mantiene una duda para terminar de definir el equipo.

Almada llegó a River procedente del Atlético de Madrid y comenzó a entrenarse con sus nuevos compañeros esta semana. Pese al poco tiempo de trabajo, el entrenador tiene decidido incluirlo desde el arranque ante el Bicho y ya empezó a probarlo dentro del esquema ofensivo.

La idea de Coudet es ubicar al campeón del mundo como enganche. Joaquín Freitas se movería por la banda derecha, mientras que Ángel Correa partiría desde la izquierda. Lucas Beltrán, en tanto, aparece con ventaja para ocupar el puesto de centrodelantero, lo que dejaría a Rafael Santos Borré entre los suplentes.

La principal duda está en el mediocampo. Giuliano Galoppo y Thiago Acosta compiten por un lugar en el once y la decisión terminará de tomarse en las últimas prácticas antes del encuentro.

El estreno de Almada llega en un momento de necesidad para River. El Millonario perdió sus primeros cuatro partidos del Clausura, todos por 1-0, y todavía no logró convertir en el campeonato. Por eso, Coudet espera que la llegada del mediocampista ofensivo aporte mayor generación de juego y desequilibrio en los últimos metros.

Cuándo juega River ante Argentinos Juniors

River recibirá a Argentinos Juniors este domingo 16 de agosto en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro podría marcar así el esperado debut oficial de Almada con la camiseta del Millonario.

El compromiso también abrirá una seguidilla exigente para el equipo de Coudet, que deberá afrontar cuatro partidos en apenas diez días entre el torneo local y la Copa Sudamericana.

Con la necesidad de conseguir su primera victoria en el campeonato y empezar a revertir el mal arranque, River apuesta a su refuerzo estrella para cambiar el rumbo.

Datos del partido