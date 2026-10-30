River Plate atraviesa la cuenta regresiva para una nueva edición del Superclásico y Leonardo Ponzio todavía no tiene definida la formación que visitará a Boca este domingo en la Bombonera. La principal preocupación está en el mediocampo, donde Aníbal Moreno continúa con molestias lumbares, mientras que el lateral izquierdo también presenta una disputa por la titularidad.

El encuentro se jugará desde las 15, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y marcará el primer Superclásico de Ponzio como entrenador del Millonario. El técnico espera contar con la recuperación de algunos futbolistas antes de confirmar el once inicial.

Aníbal Moreno, la principal incógnita

La situación del volante central es uno de los temas que más inquieta al cuerpo técnico. Moreno tuvo que salir durante el primer tiempo del partido frente a Racing por un dolor en la zona lumbar. Los estudios descartaron una lesión muscular en el gemelo derecho, pero confirmaron una recaída de la molestia que ya había sufrido anteriormente.

El propio Ponzio llevó tranquilidad sobre su situación y aseguró que no estaba descartado para enfrentar a Boca, debido a que todavía tenía varios días para recuperarse.

Sin embargo, el mediocampista trabajó de manera diferenciada durante la práctica del jueves. Ante ese escenario, Lucas Silva se perfila como su principal reemplazante y ocupó su lugar en el entrenamiento con los titulares. Fausto Vera, por su parte, está descartado por una lesión muscular.

La disputa por el lateral izquierdo

Otra de las decisiones que debe tomar Ponzio está en el fondo. Marcos Acuña arrastra una molestia en el pie izquierdo y su evolución será determinante para saber si puede regresar al equipo titular.

Si no llega en condiciones, Francisco Ortega tiene chances de conservar el puesto, después de sus buenas actuaciones recientes. La alternativa que analiza el entrenador es recuperar a Acuña para la banda izquierda o incluso evaluar variantes tácticas para aprovechar su presencia en otro sector del campo.

En la defensa también estará disponible Lucas Martínez Quarta, quien cumplió la suspensión por acumulación de amarillas y podría regresar a la zaga central junto a Nicolás Otamendi. Gonzalo Montiel se mantiene como una fija en el lateral derecho.

Lucas Beltrán le gana la pulseada a Driussi

En ataque, la disputa pasa por el lugar de centrodelantero. Sebastián Driussi dejó atrás una dolencia y volvió a entrenarse con normalidad, por lo que está a disposición del cuerpo técnico.

De todas maneras, Lucas Beltrán llega con ventaja luego de sus últimas presentaciones y aparece como el principal candidato para ocupar el puesto desde el arranque. Ángel Correa también se perfila como titular.

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.