Boca ya tiene prácticamente definida la lista de convocados para enfrentar a Platense este sábado por la quinta fecha del Torneo Clausura. Rodolfo Arruabarrena decidió mantener los mismos nombres que estuvieron en la victoria frente a Deportivo Recoleta y Enner Valencia volverá a quedar afuera.

El delantero ecuatoriano, uno de los refuerzos del Xeneize en este mercado de pases, todavía deberá esperar para realizar su debut oficial. El cuerpo técnico decidió no acelerar los tiempos debido a que el futbolista continúa con su puesta a punto física después de haber llegado al club con alrededor de un mes sin competencia.

La intención es que Valencia alcance su mejor condición antes de ingresar al equipo. De evolucionar favorablemente, podría formar parte de la delegación que viajará a Asunción para disputar el próximo martes la revancha frente a Deportivo Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Además del ecuatoriano, Williams Alarcón y Milton Giménez volverán a quedar afuera de la convocatoria. El primero estuvo cerca de marcharse a préstamo al Atlanta United de la MLS, aunque la operación encontró diferencias entre los clubes. Giménez, por su parte, perdió terreno en la consideración del entrenador y cuenta con posibilidades de dejar Boca durante el actual mercado de pases.

Carlos Palacios y Tomás Belmonte sí estarán nuevamente entre los convocados. Ambos habían regresado a la lista para el compromiso por la Sudamericana después de superar sus respectivas molestias físicas, aunque no sumaron minutos.

Arruabarrena prepara cambios ante Platense

Las principales novedades podrían aparecer en la formación titular. Debido a la seguidilla de partidos, Arruabarrena analiza darles descanso a algunos de los jugadores que acumularon mayor cantidad de minutos durante las últimas semanas.

Entre los futbolistas con mayor rodaje aparecen Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Lautaro Di Lollo, Leonel Flores y Tomás Aranda. El entrenador podría realizar entre tres y cuatro modificaciones frente al Calamar para administrar las cargas pensando en la revancha de la Copa Sudamericana.

Boca visitará a Platense este sábado 15 de agosto desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López. Después tendrá poco tiempo de recuperación, ya que el martes 18 enfrentará nuevamente a Deportivo Recoleta en Paraguay.

Posible formación

La formación todavía no está confirmada. Entre los jugadores que vienen teniendo protagonismo aparecen Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; y alternativas como Alan Velasco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Arruabarrena podría darle descanso a varios habituales titulares.

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