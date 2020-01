La postulación de Rafecas a la Procuracíón sumó casi 700 adhesiones y sólo tres impugnaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El juez federal Daniel Rafecas recibió cerca de 700 apoyos y tres impugnaciones a su nominación para el cargo de Procurador General de la Nación que fue presentada por el Gobierno nacional, al concluir hoy el plazo estipulado para presentar avales o recurrir la postulación, que deberá ser resuelta por el Senado.



“Las mismas pertenecen a organizaciones judiciales, académicas, de derechos humanos, y personalidades de esos ámbitos, incluyendo funcionarios de los máximos tribunales judiciales de las provincias, asociaciones de abogados y universidades nacionales e internacionales”, consignaron fuentes con acceso a la documentación de Rafecas.



Entre los avales obtenidos por el magistrado se encuentran integrantes de varias cortes supremas provinciales como Mendoza (Mario Adaro y Omar Palermo), Salta (Guillermo Catalano, Teresa Cornejo, entre otros), Buenos Aires (Sergio Torres), Santa Fe (Daniel Erbetta), Entre Ríos (Claudia Mizaeak), Santiago del Estero (Eduardo Lludgar) y Tucumán (Claudia Sbdar y Daniel Posse), entre otras.



Entre los fiscales, se destacan el ex Procurador General de la Nación Nicolás Becerra, y el Procurador General de Entre Ríos, Jorge García.



También presentó su respaldo la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; la defensora Interamericana Fernanda López Puleio, y sus pares de varias provincias, como Santa Fe, Jacqueline Balangione, y Santiago del Estero, Enrique Billaud.



La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina avaló la candidatura de Rafecas y del ámbito académico se sumaron apoyos de las Universidades de Buenos Aires, Rosario, Tres de Febrero, Lanús, Lomas de Zamora, Centro, Río Negro, La Matanza, Quilmes, Jujuy, Santiago del Estero, San Martín, Avellaneda y General Sarmiento.



Entre los respaldos internacionales se destacan la Fundación Nelson Mandela (Sudáfrica), el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg (Alemania), el Centro para Acciones no Violentas (Bosnia, Serbia) y el Instituto Internacional de Derechos Humanos-Capítulo América, entre otras entidades.



Organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, HIJOS e HIJAS, la Comisión Provincial por la Memoria, el SERPAJ (de Adolfo Pérez Esquivel), la APDH, el Museo ESMA, la Comisión Vesubio y Puente 12, la Pastoral Social Buenos Aires, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Memoria Abierta, entre muchos otros, sumaron también en favor de Rafecas.



El candidato recibió además el respaldo de la agrupación Memoria Activa (Adriana Reisfeld y Diana Wassner), la Casa de Ana Frank, el Centro Max Nordau (La Plata), la Fundación 18J, el Museo del Holocausto para la Tolerancia y la Educación de Nueva York, EEUU, el Centro Armenio de la Argentina y la Iglesia Apostólica Armenia argentina.



Entre las impugnaciones se encuentran la Fundacion Apolo, cuyo titular es Yamil Santoro, dirigente de la Agrupación Republicanos; el abogado Fernando Lardies y el ex ministro de Planificación Julio de Vido, quien resultó procesado por Rafecas en la causa Odebrecht.



Ahora, el Ministerio de Justicia girará en febrero el pliego de Rafecas al Senado y estos apoyos e impugnaciones serán parte de una información anexa a su postulación.



En una audiencia pública, el postulante contestará preguntas y luego su pliego será tratado en el recinto, donde deberá reunir dos tercios de los votos para ser aprobado.



El bloque oficialista del Frente de Todos tiene 41 integrantes, pero tiene la merma del tucumano José Alperovich, quien se encuentra de licencia.



Si se suman algunos aliados, el Frente de Todos podría llegar a los 43 votos sobre 72 miembros del Senado. Para eso, al menos cinco legisladores de Juntos por el Cambio deberían darle su apoyo al oficialismo.



La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio -jefes de bancadas, titulares de partidos y gobernadores- resolvió hoy dejar en manos de los senadores una definición al respecto.