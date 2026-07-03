La predicción de Diego Maradona sobre los partidos del Mundial 2026

Un video del programa De la Mano del 10 grabado en Rusia 2018 recobró actualidad por las determinaciones de la FIFA en el presente torneo. Durante aquella charla con Víctor Hugo Morales, Diego Maradona fue consultado sobre la designación de la sede conjunta y su respuesta fue "No me gusta. Absolutamente".

El exjugador argumentó que "Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar". Esta descripción coincide con el cooling break que hoy genera debates globales en las redes sociales.

La medida de detener el juego es obligatoria en todas las sedes del campeonato. Manolo Zubiria, director de Torneos de Estados Unidos, aclaró que se realizarán "en cada partido, independientemente de dónde se juegue, si hay techo o cualquiera sea la temperatura".

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la rotación física al señalar que "En un Mundial donde jugás ocho partidos en 39 días, es importante poder tener un momento para descansar". Sin embargo, las críticas se multiplican entre los protagonistas actuales.

Virgil van Dijk manifestó que "Cada vez que se pasa a publicidad, no me gusta. Creo que para los espectadores tampoco es lo ideal. Si hace mucho calor, está bien incluirlas, pero habría que analizar cada partido de forma individual". En una línea similar, Marcelo Bielsa fue contundente al decir que "No me agregan y le quitan mucho al fútbol".

El negocio publicitario detrás de estas pausas alcanzaría los 600 millones de dólares, dentro de un esquema de 48 selecciones que busca recaudar 9.500 millones. Maradona también había cuestionado la elección de los otros países anfitriones al mencionar que en "Canadá serán buenos esquiadores, todo lo que quieran". Sobre el tercer organizador, el astro sostuvo que "Acá sale ganando México cuando no lo merece. Porque en realidad México gana dos partidos, llegan contra Brasil o Alemania, como me tocó a mí, y ¡pum!, afuera", recordando sus cruces históricos en mundiales previos.