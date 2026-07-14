La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 también se vive fuera de la cancha. En las últimas horas, Mariam Caleiro, conocida como "la tarotista de los famosos", realizó una nueva predicción sobre el futuro de la Selección argentina y se mostró confiada en una victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A través de un video difundido en redes sociales, la tarotista aseguró que el entrenador atraviesa un momento de gran fortaleza y lanzó un mensaje optimista para los hinchas argentinos.

"Vengo a hablar de Lionel Scaloni, vamos a hablar de su energía. Es un señor para manejar su equipo. Decretado está para el partido del miércoles: los dejamos todos tirados a los ingleses", expresó.

Las declaraciones se suman a otras predicciones que se viralizaron durante el Mundial y que generaron repercusión entre los seguidores de la Albiceleste. Sin embargo, se trata de opiniones personales sin sustento verificable sobre el resultado deportivo.

Argentina ya está en Atlanta

Mientras tanto, la Selección argentina ya se encuentra en la ciudad de Atlanta, donde este miércoles enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

Luego de la victoria por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final, el plantel arribó desde Kansas City y quedó concentrado para afrontar la preparación final del encuentro.

Durante este martes, el equipo tiene previsto entrenarse en el Atlanta United Training Ground. Los primeros 25 minutos de la práctica serán abiertos a la prensa y, posteriormente, tres futbolistas atenderán a los medios en la zona mixta.

Más tarde, el entrenador Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa en el estadio donde se disputará la semifinal.

Árbitro confirmado

La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Argentina e Inglaterra.

La terna arbitral estará integrada por los asistentes estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni se desempeñarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

El ganador del duelo avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la semifinal entre España y Francia.