La Selección argentina ya tiene la mira puesta en los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza este sábado desde las 22 en Kansas. En la previa del encuentro, una llamativa predicción de un astrólogo deportivo comenzó a circular entre los hinchas y puso el foco en Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene de hacer una fuerte autocrítica tras la clasificación frente a Egipto.

Luego del agónico triunfo por 3-2, el arquero argentino había reconocido que no quedó conforme con su actuación. "Sentí que no pude ayudar a nadie", dijo.

La predicción sobre el Dibu

El encargado del pronóstico fue Guido Tejat, conocido en redes sociales por analizar partidos de fútbol desde la astrología a través de la cuenta @FutbolConAstros.

Según publicó, el encuentro frente a Suiza será uno de los más complejos para la Albiceleste, aunque aseguró que el arquero volverá a ser determinante."Séneca decía que el fuego prueba el oro y la adversidad, a los hombres fuertes. El sábado, Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros".

Pese a esa advertencia, el astrólogo sostuvo que el campeón del mundo será una pieza decisiva. "Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022".

Un mensaje para los hinchas

En la misma publicación, Tejat invitó a los simpatizantes argentinos a acompañar al arquero con una curiosa propuesta. "Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado: feliz, festejando, sosteniendo a un país entero".

Como cierre, dejó una recomendación que rápidamente generó comentarios entre los usuarios. "El sábado hay que jugar de verde".

Argentina va por otro paso en el Mundial

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni buscará meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo después de una clasificación sufrida frente a Egipto, partido en el que revirtió un 2-0 en contra con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Ahora, el desafío será Suiza, que llegó a esta instancia tras eliminar a Colombia por penales. Mientras tanto, la predicción de Tejat suma un ingrediente más a la previa de uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.