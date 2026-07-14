La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra ya comenzó y, mientras crece la expectativa por uno de los partidos más esperados del torneo, una predicción realizada por un vidente se volvió viral en las redes sociales.

El tarotista Juan de Dios compartió su lectura de cartas sobre el encuentro que se disputará el próximo miércoles desde las 16 (hora argentina) y dejó un pronóstico que rápidamente generó repercusión entre los hinchas de ambos seleccionados.

Según explicó, las cartas anticipan un encuentro "nada fácil, muy ofuscado y muy enredado", con un desarrollo cargado de tensión y emociones hasta el final.

"Nos habla de un partido infartante", aseguró el vidente, quien sostuvo que la Selección Argentina atravesará momentos de sufrimiento durante el desarrollo del juego. Incluso describió pasajes de "tristeza, soledad, lágrimas y desesperación", en referencia a las dificultades que podría afrontar el equipo dirigido por Lionel Scaloni frente al poderío inglés.

Además, afirmó que el partido será muy friccionado y no descartó que algunos futbolistas argentinos puedan terminar con molestias físicas debido a la intensidad del juego.

La predicción sobre el resultado de Argentina vs. Inglaterra

En su análisis, Juan de Dios también deslizó que una posible acción polémica de Inglaterra podría derivar en una intervención decisiva del equipo arbitral, lo que marcaría un punto de inflexión en el desarrollo del encuentro.

Finalmente, el tarotista fue contundente con su pronóstico: "¡Argentina se cobra nuevamente la revancha!".

De cumplirse esa predicción, la Selección Argentina derrotaría a Inglaterra y avanzaría a la final del Mundial 2026, donde enfrentaría al vencedor de la otra semifinal entre España y Francia.

Más allá de las predicciones, el partido estará rodeado de una enorme expectativa por la histórica rivalidad entre ambos seleccionados, marcada por recordados enfrentamientos mundialistas y el contexto histórico que representan para sus hinchas. Por ese motivo, las autoridades estadounidenses preparan un importante operativo de seguridad para evitar incidentes dentro y fuera del estadio.