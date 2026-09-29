La pregunta al hueso de Wanda Nara a Luck Ra por La Joaqui en MasterChef

El estreno de MasterChef Celebrity por Telefe marcó el regreso de las noches de cocina a la televisión argentina con Wanda Nara en la conducción. Durante la primera entrega del ciclo que reparte premios por 50000000 de pesos, la presentadora acorraló a Luck Ra con una referencia directa hacia su reciente expareja La Joaqui.

Al momento de la presentación del cantante cordobés, la conductora indagó sobre si había pedido consejo antes de sumarse a la competencia. Sin dudarlo, el músico declaró que "no, la verdad que no. Pero es algo que nunca tuve planeado hacer en mi vida, así que este es el momento de mostrar todas mis habilidades".

La situación sumó más presión cuando la empresaria le preguntó: "¿Te trae recuerdos? ¿Buenos o malos?". Luck Ra buscó esquivar el conflicto al responder que "todos los recuerdos fueron buenos", aunque luego expresó entre risas la frase "¡Wanda, es el primer programa!" para frenar las chicanas en el debut.

La velada también dejó otro momento destacado con la participación de Julieta Poggio, quien lanzó un saludo efusivo que retomó una famosa frase vinculada al historial entre la conductora y la China Suárez. La reacción de la presentadora fue de pura complicidad ante la ocurrencia en el inicio del certamen.