La pregunta al hueso que puso en aprietos a Gimena Accardi y Seven Kayne

Gime Accardi y Seven Kayne protagonizan las novedades del espectáculo tras responder de manera directa a las consultas sobre su supuesto romance en la previa de la segunda temporada de la exitosa serie vertical TILF. Durante su paso por el programa Sería Increíble, la conductora Nati Jota interrogó sin rodeos a los artistas para conocer el verdadero estado de su relación tras un año de haber compartido las grabaciones que los unieron profesionalmente.

Lejos de esquivar la consulta o recurrir a respuestas evasivas, el músico tomó la palabra y blanqueó cómo manejan su vínculo en la intimidad cotidiana. "Nosotros estamos muy bien, ya nos conocemos hace casi un año, viene siendo una relación muy linda y puertas para adentro lo guardamos mucho pero sí, súper lindo todo", afirmó Seven frente a los micrófonos al responder si efectivamente están juntos.

Tras las risas compartidas en el estudio con Gime y la conductora al descartar cualquier tipo de discurso preparado, la charla profundizó en los detalles ocultos del rodaje y en cómo evolucionó la confianza mutua de cara a los nuevos episodios. Recordando los inicios del proyecto, la actriz quien además encabeza la producción junto a su socia Agustina reveló los prejuicios y miedos iniciales al convocar al artista debido a su procedencia musical.

"Fue algo que nos sorprendió mucho desde un inicio con Agus, ya que él era muy disciplinado al principio y cuando empezó esto yo no fui a buscar actores sino que fui por el palo de la música", explicó la actriz durante la entrevista. Además, confiesa que el primer personaje estuvo pensado inicialmente para otra figura del medio aunque finalmente se concretó la exitosa incorporación del músico tras superar los temores sobre su comportamiento laboral.

Sin embargo, la realidad superó por completo las expectativas iniciales de la producción y el paso del tiempo rompió el hielo entre los protagonistas. Mientras que en la primera entrega el intérprete se mostró sumamente reservado y cumplidor con los libretos, la convivencia diaria transformó por completo la dinámica del equipo de trabajo en el set de grabación.

"En la primera temporada llegó todo calladito, con la letra sabida, y ahora es todo chiste", reconoció Accardi entre risas al repasar los cambios de actitud de su compañero. Por su parte, el artista admitió que la confianza ganada le permitió distender el ambiente laboral en los momentos de mayor tensión dramática durante las filmaciones de la serie.