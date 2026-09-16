La pregunta de Julián Weich su hijo hippie: “¿De qué vivís? Porque no te paso un mango"

Jerónimo Weich se presentó en el ciclo Qué Mañana y mantuvo un diálogo con su conductor y padre, Julián Weich, en el cual abordó su labor cotidiana centrada en la protección del medio ambiente. A lo largo del espacio televisivo, el invitado buscó apartarse del encasillamiento que habitualmente recibe en las plataformas digitales y ofreció detalles sobre las tareas de construcción, jardinería, poda y prevención de incendios que le proporcionan ingresos y que forman parte de su rutina.

El debate sobre su estilo de vida cobró visibilidad luego de que el propio presentador publicara un video en Instagram registrado en una barbería. Durante dicha grabación, el comunicador expresó “Vino el hijo hippie, happy, sustentable. Hola, Momis” para describir la visita mientras su hijo aguardaba el corte de cabello frente al espejo con una capa negra sobre los hombros.

Dentro del estudio, la conversación derivó hacia los conceptos con los que suele identificarse la rutina del joven. Frente a la catalogación de llevar una vida ligada a la conservación ambiental, el especialista en ecosistemas marcó una distinción al remarcar “No solo sustentable, sino regenerar”. En esa línea, profundizó su planteo al sostener que “Hoy en día creo que no alcanza con decir: ‘Bueno, soy sustentable, no contamino, no hago nada’”.

La dinámica entre ambos incluyó un interrogante directo sobre el sustento económico personal cuando Julián Weich le cuestionó “¿De qué vivís? Porque yo no te paso un mango”. Ante el requerimiento del conductor, el integrante de la Brigada Forestal de Traslasierra contestó que trabaja en “restaurar ecosistemas a través de la construcción”.

Además de las labores manuales de poda y jardinería orientadas a la recuperación de espacios degradados por la acción humana, la charla abordó su desempeño en la asistencia de emergencias ambientales. En respuesta a las preguntas formuladas por la columnista Maia Chacra, el brigadista detalló “Soy parte de una brigada forestal que nos encargamos de ayudar en los incendios forestales”. Durante el intercambio confirmó que participó activamente en tareas desarrolladas en la Patagonia durante los focos registrados en la zona de El Bolsón.

El trabajo operacional que realiza el grupo abarca también la mitigación de vegetación no autóctona que altera el equilibrio biológico de las regiones afectadas. Al referirse a las plantas que resultaron introducidas en territorios ajenos, el brigadista puntualizó que intervienen sobre “Especies que están fuera de su ecosistema, que han sido traídas por el humano”. Para sintetizar el método de abordaje preventivo y directo que llevan a cabo en el terreno, el joven concluyó “Nosotros vamos, intervenimos, podamos y colaboramos en lo que podemos”.