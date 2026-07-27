La pregunta íntima de Karina Mazzocco que incomodó a Mirtha Legrand

Durante una charla en el programa La Noche de Mirtha, la conductora recibio a Karina Mazzocco para un mano a mano donde detallo aspectos de su vida cotidiana y su presente.

En medio de la conversacion, la invitada sorprendio a la anfitriona con una consulta directa sobre su rutina al despertar al preguntarle "¿Qué te ponés a la mañana cuando te levantás? ¿Te ponés un taller, un vestido, un jean? ¿Te maquillás?". Ante esto, la diva explico que prefiere la comodidad en su hogar y revelo que "Me pongo una robe de chambre arriba del camisón".

Respecto al uso de productos de belleza en la intimidad, aclaro que "No me maquillo para estar en mi casa, para nada. Me maquillo para trabajar o cuando voy a un teatro". Sin embargo, subrayo que mantiene su esencia personal al afirmar que "Yo soy coqueta, me gusta estar linda, me gusta que me elogien".

El encuentro tambien permitio un momento de reflexion sobre el paso de los años, un tema que antes le resultaba incomodo para tratar de manera publica. "Antes me daba mucho fastidio cuando me sacaban a relucir la edad que tenía, pero ahora no, porque los he vivido muy bien" expreso con sinceridad.

A pesar de reconocer que "la edad me quitó seres queridos muy queridos", su postura frente al futuro es de profundo agradecimiento. Al respecto, manifesto que "Disfruto de todo lo que la vida me dio. Quisiera vivir algunos años más porque tengo muchos, pero disfruto todo".

En el cierre del dialogo, se definio como una persona "amiguera" que disfruta de los vinculos sociales. "Invito a mi casa los domingos a gente querida del ambiente" menciono sobre sus reuniones semanales. Finalmente, agradecio su bienestar fisico al concluir que "Tengo salud, que es lo más importante. Así continúo hasta que Dios lo quiera".