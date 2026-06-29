La clasificación de la Selección argentina a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 abrió un intenso debate en Brasil. Distintos medios de ese país analizaron el cuadro de la fase eliminatoria y sostuvieron que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni quedó ubicado en el sector más favorable del torneo, evitando a varias de las principales potencias hasta una eventual semifinal.

Uno de los análisis más comentados fue publicado por el periodista Ricardo Gonzalez en Globoesporte. Allí afirmó que la distribución de los equipos europeos en un lado del cuadro y de los sudamericanos en el otro configuró un escenario muy distinto para cada selección. "Los dioses del fútbol están configurando un escenario exigente para Francia, dramático para Portugal y un escenario de ensueño para Argentina", escribió el columnista.

El mismo medio profundizó esa interpretación en otro artículo, donde señaló que la Albiceleste recién podría enfrentarse con selecciones como Brasil o Alemania en una hipotética semifinal, lo que alimentó las especulaciones sobre un supuesto beneficio para el vigente campeón del mundo.

Las repercusiones también llegaron desde el diario deportivo Lance, que reunió reacciones de usuarios brasileños en redes sociales. Algunas publicaciones incluso plantearon que el recorrido de Argentina hacia las instancias decisivas merecía ser investigado y establecieron comparaciones con los Mundiales de 2014 y 2022, certámenes en los que el seleccionado argentino también alcanzó la final.

Sin embargo, el propio desarrollo del torneo desmiente esas interpretaciones. El reglamento establecía desde antes del comienzo del Mundial que el primero del Grupo J enfrentaría en los dieciseisavos de final al segundo clasificado de la zona integrada por España y Uruguay, dos selecciones campeonas del mundo.

La gran sorpresa fue Cabo Verde, que en su primera participación mundialista consiguió avanzar de ronda tras dejar atrás a rivales con mayor historia internacional, luego de empatar con España y Uruguay y quedarse con el segundo lugar del grupo.

De esta manera, el rival de la Selección argentina quedó determinado exclusivamente por los resultados deportivos y no por modificaciones posteriores en el cuadro del campeonato. Ahora, el conjunto dirigido por Scaloni buscará confirmar su condición de favorito cuando enfrente a Cabo Verde en Miami, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título mundial.