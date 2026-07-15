Las repercusiones por la histórica remontada de Argentina ante el combinado inglés en la semifinal del Mundial, siguen candentes. En los festejos, los jugadores celebraron con la hinchada en el estadio y durante ese momento, mostraron una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas” y además, entonaron la nueva canción que es un hit “La cuarta estrella” que justamente, también hacen alusión por Malvinas.

Estos hechos generaron impacto mundial pero no dejó contenta a la prensa británica. Cristian Romero, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso fueron algunos de los jugadores captados sosteniendo la bandera durante los festejos en la cancha. De hecho, la tensión que despertaba el partido por el conflicto político ya había sido un tema recurrente en la previa del encuentro.

El clima de rivalidad comenzó a vivirse desde las tribunas en Atlanta. Los hinchas argentinos silbaron el himno británico hasta hacerlo casi inaudible. En la cancha, los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales sellaron el pase a la definición del torneo.

Las reacciones inglesas

Medios tales como “El Telégrafo” (The Telegraph), aseguran que el país está dispuesto a reportar lo sucedido ante la FIFA, por “exhibición de mensajes políticos, religiosos o personales en el equipamiento o el campo”.

Existen antecedentes directos de sanciones económicas por este tipo de manifestaciones por parte de la delegación argentina. En 2014, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió una multa de 20.000 libras esterlinas por un hecho similar.

En aquella oportunidad, el plantel mostró una bandera con el mismo lema antes de un amistoso contra Eslovenia en La Plata.