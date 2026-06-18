La Selección argentina tendrá este jueves una jornada especial de trabajo en Kansas, donde comenzará a profundizar la preparación para el compromiso frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que los primeros 15 minutos del entrenamiento estarán abiertos a la prensa acreditada.

La práctica se desarrollará en el Sporting KC Training Center y contará con un operativo específico para los medios de comunicación. Según lo dispuesto por la organización, el acceso será exclusivamente para periodistas que posean credencial FIFA válida y hayan retirado previamente su acreditación en el lugar indicado.

Además, el ingreso al predio deberá realizarse mediante un sistema de traslado obligatorio en buses que partirán desde el estacionamiento SKC - Red Lot. La actividad comenzará a las 17.30 y contemplará dos espacios de trabajo para la prensa: uno en el centro de entrenamiento y otro en el lugar de concentración de la delegación argentina.

Durante el cuarto de hora habilitado, los medios podrán registrar imágenes de los movimientos iniciales del plantel. Luego, la práctica continuará a puertas cerradas mientras Lionel Scaloni y su cuerpo técnico avanzan con los ensayos tácticos de cara al próximo compromiso.

Scaloni analiza variantes para enfrentar a Austria

Tras el debut ante Argelia, el entrenador argentino evalúa posibles modificaciones en el equipo titular. Uno de los casos que sigue de cerca es el de Gonzalo Montiel, quien fue reemplazado en el entretiempo del primer partido y continúa siendo monitoreado físicamente luego de una reciente lesión.

También están bajo análisis las actuaciones de Thiago Almada y Lautaro Martínez. Ambos delanteros no lograron destacarse en el estreno mundialista y podrían perder su lugar en el once inicial por cuestiones futbolísticas.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

La Albiceleste volverá a presentarse este lunes 22 de junio en Dallas, donde enfrentará a Austria desde las 22, hora argentina. El encuentro será clave para las aspiraciones del conjunto nacional en la fase de grupos y podría comenzar a definir el camino hacia los octavos de final.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en el entrenamiento de Kansas, donde Scaloni empezará a mostrar algunas pistas sobre el equipo que buscará un nuevo triunfo en el Mundial.