Cristian Urrizaga, el recordado y polémico campeón de Gran Hermano que luego volcó su carrera hacia la música como DJ, atraviesa un presente muy complejo en materia de salud. A pesar de mostrarse siempre como un hombre fuerte y con una personalidad avasallante, el mediático sorprendió al revelar que deberá ingresar al quirófano. El motivo de esta intervención quirúrgica es una severa dificultad en su columna vertebral que requiere atención médica inmediata.

El anuncio oficial llegó a través de su cuenta personal de Instagram, donde decidió abrir su corazón ante sus miles de seguidores para explicar la situación que lo mantiene preocupado. "No quería contar nada de esto, pero me parece injusto no hacerlo, porque sé que hay muchísima gente del otro lado que me quiere, me acompaña y está siempre pendiente de mí", expresó al iniciar su mensaje en las redes sociales.

En la misma publicación, Urrizaga brindó precisiones sobre el procedimiento médico al que se someterá y destacó la importancia de este paso para su bienestar físico. "Mañana me toca enfrentar una operación delicada de mi columna cervical. No les voy a negar que es un momento importante, pero tengo mucha fe y estoy convencido de que todo va a salir bien", aseguró el ex participante del reality show con gran optimismo.

Además, el músico aprovechó el alcance de su plataforma digital para solicitar el acompañamiento emocional de todo su público en esta instancia decisiva. "Por eso quería compartirlo con ustedes y pedirles que me manden toda la buena energía, el cariño y las fuerzas que puedan. Estoy seguro de que todo eso también ayuda y mucho", escribió el DJ antes de su internación.

En diálogo exclusivo con la revista Paparazzi, el mediático profundizó sobre sus sensaciones en estas horas previas y adelantó cómo será el proceso de recuperación postoperatoria. "Voy a estar como un mes en reposo, porque el martes me operan, es un procedimiento riesgoso", explicó sobre los tiempos médicos que deberá respetar estrictamente tras salir de la sala de cirugía.

Finalmente, Cristian Urrizaga detalló el diagnóstico exacto que motivó esta intervención de alta complejidad y los insumos médicos que los especialistas utilizarán en su cuerpo. "Tengo desgastada la vértebra dos y tres, se llama artrosis. Me tienen que poner un clavo, prótesis... Dios mio", concluyó el artista sobre el cuadro clínico que lo obliga a frenar sus actividades.