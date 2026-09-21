La preocupación de la familia de Mirtha Legrand por su delicada salud

El estado de salud de la conductora Mirtha Legrand genera un fuerte seguimiento en el ambiente artístico y entre el público que espera su regreso a la televisión. Las informaciones médicas señalaron que la diva ingresó al sanatorio Mater Dei con un diagnóstico de neumopatía.

Durante la jornada del viernes 18 transcurrieron momentos de complejidad, aunque el periodista Ángel de Brito informó que el sábado 19 se registró una evolución positiva tras el hallazgo de una bacteria, un dato que permitió a los profesionales enfocar el tratamiento correspondiente. Asimismo, la difusión del siguiente parte médico oficial quedó programada para el lunes 21.

En este contexto, Juana Viale volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha y aprovechó la emisión para referirse a la evolución de la presentadora. En el inicio del ciclo televisivo, la conductora expresó: “Otro sábado acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”.

Más adelante, en el tramo final del envío, la nieta de la diva retomó la temática con un tono más íntimo y manifestó: “Antes de despedirme, sí quiero decir que mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien”.

En el mismo sentido, la conductora confirmó que continuará a cargo de las emisiones televisivas durante la ausencia de la titular del programa, abarcando tanto La noche de Mirtha como Almorzando con Juana. Sobre esta responsabilidad, la presentadora concluyó: “Creo que el sábado que viene voy a estar nuevamente haciendo el programa, así que un besito a mi abuela”.