La preocupación de una famosa porque sus hijas juegan con un fantasma

Un inquietante episodio doméstico que encendió las alarmas de Daniela Celis y terminó generando un enorme revuelo entre sus millones de seguidores tras las revelaciones sobre sus gemelas Aimé y Laia en la vivienda familiar de Buenos Aires durante el fin de semana. La ex participante del popular programa de televisión Gran Hermano, abocada de lleno a la crianza de sus pequeñas, recurrió a sus historias de la plataforma digital Instagram para compartir una situación que comenzó como una inocente travesura infantil y terminó provocándole escalofríos en la intimidad de su hogar.

"Mis hijas me están diciendo que tienen un amigo, yo pensé que era un peluche o sus bebotes, hasta que me mencionaron que estaba atrás de la puerta y empecé a grabar", comenzó relatando Daniela Celis sobre una placa negra antes de publicar el video revelador que sorprendió a todos sus admiradores en la red social durante la jornada del 26 de octubre de 2026. En las imágenes difundidas por la famosa, se observa a una de las pequeñas abriendo una puerta del hogar señalando al supuesto visitante, mientras la mediática preguntaba "¿quién es?" y una de las nenas respondía sin dudarlo que se trataba de su amigo.

Sin embargo, Daniela Celis intentó mantener el control de la tensa escena marcando su postura con firmeza al expresar "déjenlo ahí, a mamá no le gusta jugar con Yoyi", generando aún más misterio entre los usuarios. Frente a la persistencia de las niñas en interactuar con este ente imaginario dentro de la residencia, la figura mediática no dudó en apelar a la experiencia de su comunidad digital para consultar "¿es amigo invisible o algo más?".

Lejos de desvanecerse al día siguiente, el fenómeno sobrenatural volvió a manifestarse a primera hora de la mañana, sorprendiendo por completo a la influencer durante la rutina familiar matutina organizada junto a sus pequeñas en la propiedad. "Actualización del 'Amigo invisible de mis hijas'. Pensé que hoy se levantaban y no se iban a acordar, pero mientras les estaba haciendo el desayuno la escucho a Laia decir que estaba dibujando a 'YOYI'. Entonces la filmé...", detalló Daniela Celis en sus redes sociales.

En un segundo video registrado en la mañana, Daniela Celis filmó a su hija Laia trazando figuras sobre una pizarra mágica de juguete para retratar la fisonomía del misterioso personaje que tanto la perturba. Convencida de que la figura trazada no se asemejaba a un personaje infantil tradicional, la reconocida mediática sentenció con humor pero con visible preocupación que "es un fantasma de acá a la China" frente a todos sus seguidores.

Finalmente, Daniela Celis le sacó una fotografía al resultado final del dibujo de su hija en la pantalla de colores y lanzó un desesperado pedido entre sus admiradores para intentar descifrar el significado de los trazos. "Dibujo terminado!! si alguien me lo puede analizar, los voy a estar leyendo", suplicó la famosa buscando respuestas profesionales o de usuarios expertos en fenómenos paranormales en la web.