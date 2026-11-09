La preocupación de una famosa tras el problema de salud que sufre

La reconocida actriz Flor Torrente protagonizó un momento de fuerte preocupación personal al compartir en sus redes sociales los detalles de un diagnóstico médico inesperado que la obligó a modificar su rutina diaria de manera repentina y profunda.

Todo comenzó cuando la famosa artista se sometió a un chequeo anual de rutina que incluyó una ecografía de carótida, un estudio preventivo que terminó transformándose en una señal de alerta absoluta para su bienestar general.

En medio de ese procedimiento, una consulta médica específica sobre su edad y la aparición de placas encendió las alarmas y desató un fuerte impacto emocional que la afectó desde el primer instante.

Al recordar ese momento exacto, la hija de Araceli González reconoció que lo primero que se le cruzó por la cabeza fue pensar que se iba a morir al día siguiente y admitió que terminó llorando al salir del consultorio.

Tras comunicarse de urgencia con su cardiólogo de confianza para analizar los resultados, la protagonista confirmó que además de las placas detectadas en las arterias carótidas presentaba niveles de colesterol muy elevados.

Ante este panorama clínico, el equipo de profesionales le recomendó iniciar un tratamiento farmacológico para reducir el colesterol y controlar las placas, planteándole la posibilidad de tomar una medicación de carácter permanente.

En un principio, la idea de depender de una pastilla de por vida le resultó sumamente difícil de aceptar, pero priorizó su salud y decidió seguir estrictamente las indicaciones médicas pautadas sin dudarlo demasiado.

Sin embargo, apenas dos meses después de haber comenzado con la toma de los comprimidos, su organismo reaccionó de manera negativa y comenzó a experimentar un malestar generalizado que afectó directamente su día a día.

Los síntomas adversos no tardaron en aparecer con intensidad y la obligaron a frenar abruptamente sus compromisos laborales habituales para priorizar su recuperación física en su hogar.

Según detalló la propia intérprete, “empecé a sentirme pésimo” debido a fuertes dolores musculares y articulares, acompañados por episodios recurrentes de presión baja que le impedían desenvolverse con normalidad.

La situación se tornó tan compleja que “no podía hacer nada, no podía salir de mi casa”, por lo que debió reducir notablemente el ritmo de sus actividades cotidianas.

Ante este cuadro insostenible, los médicos le ordenaron suspender la medicación de inmediato para evaluar su evolución sin el fármaco y evitar mayores complicaciones en su salud.

Alrededor de una semana después de haber interrumpido el tratamiento, la joven comenzó a notar una mejoría significativa en su estado general y ahora se prepara para iniciar una nueva alternativa terapéutica.

Esta segunda etapa busca controlar sus valores de colesterol de manera efectiva pero sin generarle los drásticos efectos secundarios que sufrió durante las semanas anteriores bajo supervisión médica.

Finalmente, la experiencia vivida llevó a la artista a reflexionar profundamente sobre la importancia de la medicina preventiva y el cuidado constante del organismo.

Su recomendación principal apuntó a no postergar jamás los chequeos médicos anuales y a estar siempre atentos a cualquier señal de alarma que emita el propio cuerpo.

La actriz cerró su mensaje con un llamado directo a cuidar el bienestar integral y disfrutar plenamente de cada momento de la existencia.

“Denle bola a su cuerpo y, si hay algo que incomoda, ya sea físico o emocional, háblenlo porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”, expresó para concientizar a todo su público.