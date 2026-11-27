La expectativa por conocer al ganador del Sanjuanino Solidario comenzó a crecer durante las horas previas a la gala que celebrará los 10 años del certamen. En diálogo con Radio Sarmiento, Ana Paula Zabala, periodista de DIARIO HUARPE, contó cómo se desarrollaría la jornada y destacó el significado de una iniciativa que busca visibilizar a personas que dedican su vida a ayudar a los demás.

La previa estaba prevista para las 19, con una transmisión a través de Huarpe TV y las distintas plataformas de GRUPO HUARPE. Durante ese espacio, el público podría conocer la llegada de los diez finalistas y de los integrantes del jurado. La ceremonia central comenzaría alrededor de las 19.30 o 19.40, cuando se conocería quién sería el ganador de esta edición especial.

"El día de hoy va a ser muy especial para todos nosotros", expresó Zabala durante la entrevista. Además, explicó que la gala tendría una modalidad de votación diferente a la de años anteriores, con tres instancias: el voto popular a través de la página de DIARIO HUARPE, la elección del jurado y una urna que se habilitó durante la Fiesta Nacional del Sol.

Uno de los datos que marcaba la expectativa previa era la participación ciudadana. Según informó la periodista, hasta ese momento se habían registrado más de 150.000 votos. La votación popular continuaría abierta durante la transmisión y se cerraría aproximadamente a las 20.

Zabala señaló que el número de participantes solía aumentar durante las últimas horas, especialmente cuando las personas conocían las historias de los candidatos y elegían a sus favoritos. En esta edición, además, la organización había recibido una importante cantidad de postulaciones, lo que hizo más compleja la selección de los diez finalistas.

Diez años de historias solidarias

Durante la charla con Radio Sarmiento, Zabala también repasó el origen del Sanjuanino Solidario, una iniciativa impulsada por Diario Huarpe y Broker Andino. El proyecto nació hace una década a partir de una conversación entre Diego Fuentes, director del medio, y Pablo Meggioli, responsable de la empresa.

La propuesta surgió de la necesidad de reconocer a personas que realizan acciones solidarias de manera cotidiana, muchas veces sin buscar reconocimiento ni exposición pública.

"Es un momento del año que nos tomamos para poner de modelo quizás a personas que deberían serlo un poquito más", sostuvo la periodista. En esa línea, planteó que la sociedad suele destacar a deportistas y artistas exitosos, pero no siempre reconoce a quienes se comprometen con las necesidades de los demás.

La selección de los candidatos comienza con una convocatoria abierta, en la que los propios ciudadanos postulan de manera anónima a personas que conocen y que desarrollan tareas solidarias. Luego, un comité evalúa las historias y selecciona aquellas que considera más inspiradoras, teniendo en cuenta la continuidad de los proyectos, la cantidad de personas alcanzadas y la originalidad de las iniciativas.

Entre los antecedentes del certamen, Zabala recordó a Julia Villafañe, ganadora de la primera edición. La mujer, pese a sus dificultades económicas y problemas de salud, preparaba comida y la llevaba en una motocicleta con un carrito a personas en situación de calle que se encontraban en la terminal de ómnibus.

Para esta décima edición, la organización seleccionó diez historias que reflejan distintas formas de compromiso social. La periodista destacó que la variedad de los proyectos permite conocer realidades que muchas veces no generan empatía inmediata, como el trabajo de la Pastoral Carcelaria.

"El objetivo es que todo el que vea la gala o asista se vaya con este mensaje de qué puede hacer uno desde su lugar para ayudar a los demás", explicó Zabala.

Finalmente, consideró que el certamen dejó de ser solamente una iniciativa de sus organizadores para convertirse en una propuesta colectiva. "Ya es un certamen de todo San Juan, en donde San Juan premia a estos héroes anónimos que habitan entre nosotros, pero que muchas veces no los miramos", concluyó.